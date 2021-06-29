Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 12:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tanzanya ilk kez koronavirüs verilerini açıkladı
Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, ülkesinin koronavirüs verilerini açıkladı.
Tanzanya'nın ilk kadın devlet başkanı Hassan, televizyonda yaptığı açıklamada, COVID-19 nedeniyle "kritik durumda" olan 70 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirtti.
Hassan, COVID-19 kaynaklı ölü sayısıyla ilgili bilgi vermedi.
COVID-19'la mücadele kapsamında 470 milyon dolarlık aşı alacaklarını açıklayan Hassan, Tanzanya'nın COVAX programına da dahil olacağını sözlerine ekledi.
Hassan, salgını önemsemeyen tavırlarıyla gündeme gelen eski Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin 17 Mart'taki ani ölümü sonrası devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
Son Haberler
- 13:46
- 13:33
- 13:24
- 13:51
- 13:21
Sıradaki Haber
ABD'li çift, 4 günlüğüne dolar milyarderi oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz