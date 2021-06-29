Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 12:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'li çift, 4 günlüğüne dolar milyarderi oldu
[Fotoğraf: AA]
ABD'de yaşayan bir çiftin hesabına yanlışlıkla 50 milyar dolara yakın para yatırıldı. Durumu fark eden çift, bankayla irtibata geçti; yanlışlık düzeltildi.
Sıra dışı olay, Louisiana eyaletinde yaşandı.
Çift, hesaplarında 50 milyar dolara yakın para olduğunu görünce hayatlarının şokunu yaşadı.
Defalarca hesaplarını kontrol ettiler ve durumu bankaya bildirdiler.
Bildirimin ardından yanlışlık düzeltildi. Çiftin dolar milyarderliği 4 gün sürmüş oldu.
Banka yetkilileri, hatanın sebebini açıklamadı.
Etiketler: ABD
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