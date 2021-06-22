Ülke basınındaki habere göre, Wellington Cezaevi yetkilisi Peter Severin, yaklaşık 420 mahkum ve çalışanların başka bir cezaevine nakledileceğini açıkladı.

Severin, mahkumlar ve çalışanların sağlığının birinci öncelik olduğunu vurgulayarak cezaevinden farelerden temizlenebilmesi için bu adımın atılması gerektiğini söyledi.

Farelerin, cezaevindeki kabloları ve tavan panellerini kemirerek güvenlik sorunu meydana getirdiği kaydediliyor.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde fareler, aylardır hayatı olumsuz etkiliyor.

Uzmanlar, fare istilasının son dönemde meydana gelen aşırı yağmurların bir sonucu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Fare istilasının tarlara uzanması sonucu 10 binlerce dolarlık maddi kaybın yaşandığı kaydediliyor.