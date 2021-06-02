Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin’de fil sürüsü şehre yaklaştı, yollar kapatıldı
[Fotoğraf: AP]
Çin’in güneybatısındaki doğal koruma alanından 500 kilometre uzaklaşan 15 filin Kunming kentine doğru yaklaştığı bildirildi.
Fil sürüsünün, 7 milyon nüfuslu Kunming kentine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
Xinhua ajansının haberine göre, yetkililer, fillerin yoğun nüfuslu kentlere girmesini engellemek için yolların kapatıldığını ve bariyerler kurulduğunu açıkladı.
Fillerin yolculuğunun insansız hava araçlarıyla takip edildiği belirtildi.
[Fil sürüsü, 28 Mayıs tarihinde böyle görüntülendi. | Fotoğraf: AP]
En uzun mesafeli göç
Sürünün doğal koruma alanından neden ayrıldığı henüz bilinmiyor.
Yetkili Chen Mingyong, bu olayın, Çin’de fillerin en uzun mesafeli göçü olduğunu vurguladı.
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