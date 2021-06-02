Fil sürüsünün, 7 milyon nüfuslu Kunming kentine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Xinhua ajansının haberine göre, yetkililer, fillerin yoğun nüfuslu kentlere girmesini engellemek için yolların kapatıldığını ve bariyerler kurulduğunu açıkladı.

Fillerin yolculuğunun insansız hava araçlarıyla takip edildiği belirtildi.

[Fil sürüsü, 28 Mayıs tarihinde böyle görüntülendi. | Fotoğraf: AP]

En uzun mesafeli göç

Sürünün doğal koruma alanından neden ayrıldığı henüz bilinmiyor.

Yetkili Chen Mingyong, bu olayın, Çin’de fillerin en uzun mesafeli göçü olduğunu vurguladı​​​​​​​.