Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan, Antalya'ya uçak seferlerini artırmayı planlıyor
[Fotoğraf: AA]
Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beibut Atamkulov, yazın ülkesinden Antalya'ya uçak seferi sayısının artırılması konusunda müzakerede bulunduklarını bildirdi.
Başkent Nur Sultan'da basın toplantısı düzenleyen Atamkulov, gazetecilere yaptığı açıklamada, yazın gelmesiyle çok sayıda Kazak vatandaşının tatile Türkiye'ye gittiğini söyledi.
Atamkulov, "Bu durumu dikkate alarak ülkemizin COVID-19 ile ilgili Hükümet Komisyonu ve Türk yetkili makamları ile yakın tarihte Antalya'ya uçak seferinin artırılması konusunda müzakere içindeyiz. Vatandaşlarımızın haziran ayı içinde Antalya'ya gidebilmeleri için 1 hafta içinde gerekli kararı alacağız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Halihazırda Kazakistan ile Türkiye arasında hava yolu şirketlerince 12 güzergahta uçak seferi yapılıyor.
Etiketler: Antalya Kazakistan Turizm
Sıradaki Haber
Dünya genelinde 1 milyar 980 milyon dozdan fazla aşı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz