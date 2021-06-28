İlginç olay ABD'nin New Hampshire eyaletinde yaşandı.

Restoranda sosisli sandviç, turşu ve birkaç içecek siparişi veren müşteriye 37 dolar hesap geldi.

Ancak müşteri, hesabın yanında 16 bin dolar bahşiş bırakarak toplam 16 bin 37 dolar para ödedi.

İsmi paylaşılmayan müşterinin bu hareketi, restoran çalışanlarını şaşkınlığa uğrattı.

"İnsanlığa olan inancımı tazeledi"

Çalışanlardan Michelle McCudden, "Bu işi çok uzun zamandır yapıyorum. Başıma böyle bir şey geleceğini hiç düşünmemiştim." dedi.

McCudden, "Hepimiz için çok zor bir yıldı. Birinin böyle bir şey yapması insanlığa olan inancımı tazeledi." diye konuştu.