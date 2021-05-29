Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 16:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hindistan'dan ABD'ye giden uçakta yarasa paniği
Hindistan Havayolları'na ait Yeni Delhi-Newark seferini yapan yolcu uçağına bir yarasa girdi. Bunun üzerine uçak kalkışından 30 dakika sonra Yeni Delhi'ye döndü.
Hindistan'dan ABD'ye giden Hindistan Havayolları'na ait bir yolcu uçağında geçtiğimiz perşembe günü hareketli dakikalar yaşandı.
Yeni Delhi-Newark seferini yapan yolcu uçağının business class bölümüne bir yarasa girdi. Kabin görevlileri, kokpit ekibini bilgilendirdi.
Uçak Yeni Delhi'ye döndü
Olayın ardından Hava Trafik Hizmeti (ATC) ile temasa geçilerek Yeni Delhi’ye dönüş kararı alındı.
Uçak kalkıştan 30 dakika sonra Yeni Delhi'ye döndü.
Yarasa çıkarıldı ve uçak dezenfekte edildi.
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