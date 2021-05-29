Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Etna Yanardağı'nın lavları böyle görüntülendi
Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna, lav püskürtmeye devam ediyor. Yanardağdan akan lav nehirleri gece görüntülendi.
İtalya'da bulunan, Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna, bir kez daha harekete geçti.
Arka arkaya meydana gelen patlamalarla lav tabakası metrelerce yükseğe çıktı.
3 bin 300 metre yüksekliğindeki güneydoğu kraterinden akan lav nehirleri görüntülendi.
Sık sık faaliyete geçiyor
Sicilya'nın doğu kıyısındaki yanardağ, sık sık faaliyete geçiyor.
Şubat ayında meydana gelen şiddetli patlamaların ardından, Katanya'daki havalimanında acil durum ilan edilmiş, tüm uçuşlar durdurulmuştu.
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