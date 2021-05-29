İtalya'da bulunan, Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna, bir kez daha harekete geçti.

Arka arkaya meydana gelen patlamalarla lav tabakası metrelerce yükseğe çıktı.

3 bin 300 metre yüksekliğindeki güneydoğu kraterinden akan lav nehirleri görüntülendi.

Sık sık faaliyete geçiyor

Sicilya'nın doğu kıyısındaki yanardağ, sık sık faaliyete geçiyor.

Şubat ayında meydana gelen şiddetli patlamaların ardından, Katanya'daki havalimanında acil durum ilan edilmiş, tüm uçuşlar durdurulmuştu.