İspanya'da Türk gemisi battı
İspanya'nın doğusundaki Castellon Limanı'ndaki bir Türk gemisi yük alımı sırasında battı. Mürettebat 5'i Türk, toplam 9 kişiden oluşuyor. Denize düşen bir Hintli denizci ile bir İspanyol liman çalışanının kayıp olduğu açıklandı.
Türkiye'nin Barcelona Konsolosluğundan alınan bilgiye göre, "Nazmiye Ana" adlı Panama bayraklı yük gemisi, dün akşam İspanya'nın doğusundaki Castellon Limanı'nda yük alım işlemi sırasında denge kaybı yaşayarak alabora oldu.
Gemide 5'i Türk olmak üzere, 9 kişilik mürettebat bulunuyordu.
2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
İspanyol yetkililerin kaza esnasında denize düşen 22 yaşındaki Hindistan vatandaşı Bhanu Pratao adlı denizci ve 36 yaşındaki İspanyol vatandaşı liman çalışanını arama çalışmaları robotlarla sürüyor.
Türk vatandaşları İstanbul'e getirilecek
Mürettebattan diğer kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, Türk vatandaşlarının bugün İstanbul'a gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.
Barcelona Limanı'ndan gelen geminin, Cezayir'in Bejala Limanı'na gitmesi bekleniyordu.
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