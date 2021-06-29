Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, bütçede tasarruf sağlamak amacıyla kamuda istihdam edilen memur sayısının yüzde 30 düşürülmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Caparov'un, "yürütme ve yönetim organlarının yapısını optimize etmek ve bütçede tasarruf sağlamak için kamuda istihdam edilen memur sayısının yüzde 30 düşürülmesine" ilişkin kararnameyi imzaladığı açıklandı.

Yerel yönetimlere de çalışan sayısını azaltma tavsiyesi

İşten çıkarmaların, Cumhurbaşkanlığı İdaresi ve idareye bağlı tüm kurumlarda, bakanlıklar, devlet komiteleri, idari birimleri ve valilikleri kapsayacağı duyuruldu.

Meclis Başkanlığına, Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkeme, Yargı Dairesi, yerel mahkemelerin yanı sıra yerel yönetimlere de çalışan sayısının yüzde 30 azaltılması tavsiye edildi.

Karar bugün yürürlükte

Bakanlar Kuruluna, tasarruf edilen fonların devlet ve belediye çalışanlarının maaşlarının artırılması için kullanılması talimatı verildi.

Caparov'un imzaladığı kararname bugün yürürlüğe girdi.