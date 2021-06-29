Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Mozambik Ofisi, Twitter hesabından, "5 yaş altı 75 bin çocuk ile 22 bin hamile ve emziren kadın, beslenme sorunu yaşıyor ya da 12 ay içinde bu sorunu yaşayacak." uyarısını yaptı.

Açıklamada, binlerce kişinin çatışmalar nedeniyle göç etmek zorunda kaldığı Cabo Delgado'da gıda sorununu çözmek için kapsamlı bir çalışma başlatıldığının altı çizildi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Mozambik'te Ensar'ul Sunna'nın saldırılarından etkilenen yüz binlerce kişi için talep edilen yardımların sadece yüzde 11'inin temin edildiğini açıklamıştı.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Fransız petrol devi Total, Cabo Delgado bölgesindeki tesislerine yönelik saldırılar sonrası çalışanlarını Avongi tesisinden 24 Nisan'da geri çektiğini duyurmuştu.

Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı son 4 yılda 800 bine yaklaştı.

2 binden fazla kişi yaşamını yitirdi

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.