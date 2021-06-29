Anayasa Mahkemesi, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili ifade vermesi konusundaki mahkeme kararına uymamak ve mahkemeye itaatsizlikle suçlanan Zuma'ya 15 ay "ertelemesiz" hapis cezası verdi.

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 suçlamadan davaları devam eden Zuma, daha önce verdiği demeçlerde, mahkemeye ifade vermektense hapse girmeyi tercih ettiğini defalarca dile getirmişti.

Zuma, aynı zamanda "ülkenin demokrasi tarihinde devlet başkanlığı yapıp hapis cezasına çarptırılan ilk siyasi isim" oldu.

Zuma hakkındaki yolsuzluk suçlamaları

Devlet başkanlığına 2009'da seçilerek ülkeyi 9 yıl yöneten Zuma'nın adı yolsuzluk iddialarına karışmış ve devlet bütçesinden şahsi harcamalar yaptığı öne sürülmüştü.

Zuma'nın, 1999'da Güney Afrika ile Fransız Thales firması arasındaki milyar dolarlık silah anlaşmasının imzalanması için rüşvet aldığı da iddia edilmişti.

İlk kez 2005'te savcılar tarafından yolsuzluk yapmakla suçlanan Zuma hakkındaki suçlamalar yıllar içinde düşürülmüştü.

Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de devlet başkanlığından istifa etmişti.