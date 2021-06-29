İngiltere’nin başkenti Londra’da suçla mücadelede yeni bir uygulamaya gidiliyor.



Londra Belediyesi tarafından onaylanan sistemle suç mağdurları kendi kanıtlarını internet üzerinden polise sunabilecek.



Suça ilişkin fotoğraflar, evlerdeki güvenlik kameraları ve araç kamerası görüntüleri ile cep telefonuyla çekilen görüntüler internet aracılığıyla polisin sistemine yüklenebilecek.

Kuzey Londra'da pilot uygulama

Uygulamanın pilot çalışması geçen temmuz ayından bu yana Kuzey Londra'da yapılıyor. Yaklaşık 3 bin 500 dijital kanıt sisteme yüklendi.

Güvenlik yetkilileri sistemin soruşturmaları hızlandıracağını, özellikle de aile içi şiddetle mücadeleyi daha etkin hale getireceğini düşünüyor.

Sisteme karşı çıkanlar ise bunun halk ile polis arasındaki ilişkiyi azaltacağını savunuyor.



Uygulamanın suç mahallindeki tetkikleri geri planda bırakabileceği, bunun da önemli soruşturma fırsatlarının kaybına yol açabileceği ifade ediliyor.