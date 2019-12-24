Son 24 saat için başkentteki hava kirliliği endeksi ortalama 142 mikrogram/metreküp olarak açıklandı. Bu, Tahran havasının riskli gruplar için "sağlıksız" olduğu anlamına geliyor. Yetkililer özellikle solunum rahatsızlıkları olanların, kalp hastalarının ve hamilelerin sokağa çıkmamasını tavsiye ediyor.

Kirliliğe önlem olarak otomobillerin trafiğe çıkmasına kısıtlama getirilirken, tek-çift plaka düzenlemesi başkentin büyük bölümünde hayata geçirildi. Acil müdahaleler için başkentin bazı noktalarında ambulanslar hazır bekletiliyor.

Okullarda eğitime ara veriliyor

Hava kirliliği nedeniyle Tahran, Kerec, Arak, Tebriz, Kum, Urumiye ve İsfahan'da çeşitli düzeylerde okullar tatil edildi.

Öte yandan hava kirliliği ve okulların tatil edilmesiyle ilgili konuşan İranlı bir vatandaş "Okulların sürekli tatil edilmesi yönteminin işe yaraması zor, çünkü ulaşımın az bir bölümü okullarla ilgili. Hava kirliliğini kontrol etmek için bu yöntemlerle bir sonuç alınamaz. Devletin uzun vadeli plan yapıp temelli çözüm bulması gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA