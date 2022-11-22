İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Elburz Valiliği Sivil İşler Koordinasyon Başkan Yardımcısı Ahmed Efzeli, eyalette devam eden ve yüksek seviyede seyreden hava kirliliği nedeniyle yarın tüm eğitim kademeleri için okulların tatil edildiğini, derslerin sanal ortamda yapılacağını açıkladı.

Efzeli, okulların tatil edilmesinin yanı sıra Elburz eyaletinde, özel şahıs, kamu veya devlet plakalı muayenesiz tüm araçların trafiğe çıkışının trafik görevlilerince engelleneceğini duyurdu.

Haberde ayrıca, hava kirliliğinin artmasına neden olacak her türlü inşaat faaliyetinin de engelleneceği bilgisi verildi.

Tahran eyaletindeki okullar da tatil edildi

Diğer yandan, Tahran eyaletinde de hava kirliliği nedeniyle Firuzkoh ve Demavend şehirleri dışındaki bölgelerde bulunan tüm okulların yarın tatil edildiği, derslerin sanal ortamda yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu nedenle okullar sık sık tatil ediliyor.