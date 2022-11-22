İran, Irak topraklarındaki bazı karargahlara yönelik füze saldırılarına devam ediyor.

Kerkük kentindeki Altunköprü kasabasında bulunan PAK karargahı füzelerle vuruldu. Saldırının lazer güdümlü insansız hava araçları ile yapıldığı açıklandı. Daha önce boşaltılan karargahta can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Ancak saldırı, yakındaki ilkokulda paniğe sebep oldu.

İran'ın saldırılarında toplam 21 kişi öldü

İran’ın son bir haftada Irak topraklarında yer alan muhalif partilerin karargahlarına yönelik saldırılarında toplam 21 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 60 kişi de yaralandı.