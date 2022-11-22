Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 19:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İran'dan Irak'a roketli saldırı
İran tarafından Irak'ın Kerkük kentinde bulunan PAK karargahına füze saldırısı düzenlendi. 4 roketle yapılan saldırıda can kaybı olmadı. Ancak yakındaki ilkokulda yaşanan panik kameralara yansıdı.
İran, Irak topraklarındaki bazı karargahlara yönelik füze saldırılarına devam ediyor.
Kerkük kentindeki Altunköprü kasabasında bulunan PAK karargahı füzelerle vuruldu. Saldırının lazer güdümlü insansız hava araçları ile yapıldığı açıklandı. Daha önce boşaltılan karargahta can kaybı ya da yaralanan olmadı.
Ancak saldırı, yakındaki ilkokulda paniğe sebep oldu.
İran'ın saldırılarında toplam 21 kişi öldü
İran’ın son bir haftada Irak topraklarında yer alan muhalif partilerin karargahlarına yönelik saldırılarında toplam 21 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 60 kişi de yaralandı.
Son Haberler
- 20:48
- 20:45
- 20:35
- 20:17
- 20:36
Sıradaki Haber
Fransa'da hakim, avukat ve katipler "iş yoğunluğu" nedeniyle greve gitti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz