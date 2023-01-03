İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı, Burugani hakkında verilen idam cezasının Yargıtay tarafından onandığını duyurdu.

Haberde, Tahran'daki gösteriler sırasında tutuklanan Burugani'nin, "öldürmek kastıyla bir güvenlik görevlisine saldırarak yaralanmasına neden olmak", "kamu düzenini bozmak", "korku ve güvensizlik yaymak" ve "bir kamu binasını ateşe vermek" iddialarından suçlu bulunarak "muharebe" suçlamasıyla 29 Ekim 2022'de Devrim Mahkemesi'nde idama mahkum edildiği belirtildi.

Burugani'nin cezasının daha sonra Yargıtay'da da onandığı ve davada yeni bir karar alınmadığı aktarıldı.

Öte yandan Uluslararası Af Örgütü, Muhammed Burugani hakkında verilen idam cezasının Yargıtay tarafından onanmasını kınadı.

Son günlerde Burugani'nin idam cezasının hapis ve kırbaç cezasına çevrildiğine dair iddialar sosyal medyada yer almıştı.

İran'daki gösteriler ve idam cezaları

Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 29 Kasım 2022'deki konuşmasında, ülkede devam eden protestolarda güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. İran Güvenlik Konseyi ise 3 Aralık'ta toplam ölü sayısının 200'ü aştığını açıklamıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise 28 Aralık 2022'de yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 469 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında yaklaşık 70 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Ülkede 110 gündür devam eden Mahsa Emini gösterileriyle bağlantılı olarak şu ana kadar en az 11 kişi idama mahkum edilirken bunlardan 2'sinin cezası infaz edildi.

İran Ceza Kanunu'na göre, "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak (ifsad fi'l arz)" ve "devlete karşı savaş açmak (muharebe)" gibi suçlarla itham edilenler idam istemiyle yargılanıyor ve genellikle haklarında idam kararları veriliyor.