Az Bulutlu 29.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.08.2025 11:57

İran’da enerji tüketimini azaltmak için 13 eyalette "sıcak hava tatili"

İran'da devam eden aşırı sıcaklardan kaynaklı yüksek enerji tüketimini önlemek amacıyla 23 Ağustos'ta başkent Tahran dahil birçok eyalette kamu kurumları tatil edildi.

İran’da enerji tüketimini azaltmak için 13 eyalette "sıcak hava tatili"

İran’da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, enerji tüketiminde ciddi artışa neden olurken hükümet ve valilikler bu duruma karşı önlem almak amacıyla kamu kurumlarında tatil ilan etti.

Buna göre, haftanın ilk günü sayılan 23 Ağustos Cumartesi günü Tahran başta olmak üzere en az 13 eyalette kamu kurumları kapalı olacak.

Tatil edilen eyaletler arasında Elburz, Yezd, İsfahan, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Kürdistan, Rezevi Horasan, Güney Horasan, Kum, Kirman, Huzistan, Kuzey Horasan ve Yezd eyaletleri bulunuyor.

Tatil edilmeyen eyaletlerde ise çalışma saatleri 06.00- 11.00 saatleri arasına çekildi.

Kararın, aşırı sıcakların neden olduğu elektrik talebini azaltmak ve ülke genelinde enerji sistemini korumak amacıyla alındığı bildirildi.

İran Meteoroloji Kurumuna göre, özellikle Huzistan ve İlam gibi güney ve batı bölgelerinde sıcaklıklar 45 dereceleri aştı. Tahran'da da sıcaklıklar 40 dereceye yaklaştı.

Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları ve elektrik tüketimini minimum düzeyde tutmaları çağrısında bulundu.

Enerji tasarrufu uygulamaları, ülkede son aylarda giderek daha fazla yaygınlaşmış durumda.

Özellikle sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaşmasıyla birlikte kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.

Tahran'da aşırı enerji tüketiminin önüne geçebilmek son haftalarda farklı bölgelerde sırayla günlük 2 saat elektrik kesintisi uygulanıyor.

ETİKETLER
İran Hava Sıcaklıkları Enerji
Sıradaki Haber
BM: Gazze'de abluka ve açlık nedeniyle ortalama yaşam süresi düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:06
Spotify Türkiye ofisi 2026'da İstanbul'da açılacak
12:55
Uzlaştırma yöntemiyle yaklaşık 2 milyon dosyada anlaşma sağlandı
12:46
Tekirdağ’da gölette oksijen azaldı, balıklar telef oldu
12:51
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 45'e düştü
12:44
Kurtulmuş: Filistin bizim için milli bir meseledir
12:24
Petrol ve doğal gazda yerli üretim hız kesmeden sürüyor
Mardin ve Batman'da sıcak havada "dam palas" keyfi
Mardin ve Batman'da sıcak havada "dam palas" keyfi
FOTO FOKUS
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ