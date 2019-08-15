Dünya
İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
15 Ağustos 2019 Perşembe 09:20 - Son Güncelleme 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:21
İran'ın Simnan eyaletine bağlı Germsar şehrinde özel bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, özel şahsa ait küçük bir eğitim uçağı yerel saatle 09.00'da Germsar ilçesindeki Eflak Asyayi Eyvaneki Havaalanı yakınlarında düştü.
Uçaktaki 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
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