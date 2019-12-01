Dünya
İran'da domuz gribi nedeniyle 19 kişi öldü01 Aralık 2019 Pazar 11:57 - Son Güncelleme 01 Aralık 2019 Pazar 12:10
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, ülkede H1N1 virüsü (domuz gribi) nedeniyle son 1 haftada 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, "Son bir haftada H1N1 virüsü tespit edilen ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 273 kişiden 19'u hayatını kaybetti" dedi.
Ülkede geçen yıla oranla bu yıl domuz gribi vakasında artış olduğuna dikkat çeken Reisi, söz konusu virüsün en çok Gülistan, Mazendaran, Kehguliye-Buyer Ahmed, Kirman ve Ahvaz eyaletlerinde görüldüğünü belirtti.
Kaynak: AA
Etiketler: iran domuz gribi Ali Rıza Reisi