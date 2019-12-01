İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, "Son bir haftada H1N1 virüsü tespit edilen ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 273 kişiden 19'u hayatını kaybetti" dedi.

Ülkede geçen yıla oranla bu yıl domuz gribi vakasında artış olduğuna dikkat çeken Reisi, söz konusu virüsün en çok Gülistan, Mazendaran, Kehguliye-Buyer Ahmed, Kirman ve Ahvaz eyaletlerinde görüldüğünü belirtti.

Kaynak: AA