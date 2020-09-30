Haber Giriş: Kaynak: AA
İran'da COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bini geçti
İran'da yeni tip koronavirüsten (COVID-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 183 artarak 26 bin 169 oldu.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada COVID-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 183 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 3 bin 582 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 26 bin 169'a, vaka sayısının da 457 bin 219'a çıktığını aktardı.
Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 93'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 380 bin 956'ya ulaştığı bilgisini verdi.
Lari, ülkede toplam 4 milyon 14 bin 821 kişiye test yapıldığını aktardı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.c
Etiketler: iran koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 14:18
Son Haberler
- 15:09
- 14:44
- 15:04
- 14:48
- 14:24
Sıradaki Haber
Koronavirüsü atlatanlar, hastalığın yan etkilerini hissetmeye devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz