İran'da COVİD-19 nedeniyle son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs (COVİD-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 125 artarak 10 bin 364'e yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, COVİD-19 salgınında son 24 saatte ülke genelinde 125 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 456 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
Lari, böylece COVİD-19 kaynaklı toplam can kaybının 10 bin 364'e, vaka sayısının da 220 bin 180'e çıktığını aktardı.
Hastalardan 2 bin 928'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 180 bin 661 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.
Toplam test sayısı 1 milyon 583 bin 542
Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 583 bin 542 olduğu bilgisini paylaştı.
Kirmanşah, Kürdistan, Huzistan, Hürmüzgan, Batı Azerbaycan ve Rezevi Horasanı eyaletlerinin "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Doğu Azerbaycan, Sistan-Beluçistan, Buşehr, Loristan ve Gülistan'ın da riskli bölgeler olduğunu sözlerine ekledi.
- 13:27
- 13:28
- 13:28
- 13:19
- 13:01