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İran'da cezaevinde çıkan isyan bastırıldı
[Fotoğraf: Getty]
İran'ın Şiraz kentinde bulunan cezaevinde gece yarısı çıkan isyan emniyet güçlerince bastırıldı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Fars Başsavcısı Seyyid Kazım Musevi, dün akşam 22.00'da Şiraz Adil Abad Cezaevi'nin iki bölümde ayaklanma çıktığını ve ayaklanmanın güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındığını söyledi.
Musevi, söz konusu bölümlerdeki tutukluların çitlere ve kameralara zarar verdiğini anlattı. Firarın rapor edilmediğini belirten Musevi, çıkan olaylarda yaralanma veya can kaybının yaşanmadığını vurguladı.
Sosyal medyada yayınlanan haberlerde silah sesleri duyuluyor.
Cezaevinde tutulan 74 mahkumun, 27 Mart Cuma günü, koronavirüs korkusuyla isyan çıkararak kaçtığı açıklanmıştı. Daha sonra 10 mahkumun yakalandığı, 2 mahkumun da teslim olduğu bildirilmişti.
Etiketler: isyan iran şiraz cezaeviSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 08:30
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