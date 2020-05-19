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İran'da can kaybı 7 bin 119'a yükseldi
[Fotoğraf: AFP]
İran'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 62 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 7 bin 119'a, vaka sayısı ise 124 bin 603'e yükseldi.
İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 62 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 7 bin 119'a çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 111 artarak 124 bin 603'e ulaştığı bilgisini verdi.
Cihanpur, 97 bin 173 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da COVID-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını iranSon Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 13:12
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