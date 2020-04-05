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İran'da can kaybı 3 bin 603'e yükseldi
[Fotoğraf: AA ]
İran'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 151 artarak 3 bin 603'e yükseldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 151 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 3 bin 603'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 483 artarak 58 bin 226'ya ulaştığı bilgisini verdi.
Cihanpur, hastalardan 4 bin 57'sinin durumunun ağır olduğunu belirterek 22 bin 11 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar 189 bin 790 Kovid-19 testi yapıldığını kaydetti.
İran'da koronavirüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
Etiketler: son dakika koronavirüs iran'da koronavirüs salgını iranSon Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 13:16
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