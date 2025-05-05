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Dünya
AA 05.05.2025 15:19

İran'da büyük patlama yaşanan limanda yeniden yangın çıktı

İran'ın Bender Abbas kentinde 26 Nisan'da büyük patlama yaşanan Şehid Recai Limanı'nda konteynerler taşınırken yeniden yangın çıktığı ancak kısa sürede söndürüldüğü bildirildi.

İran'da büyük patlama yaşanan limanda yeniden yangın çıktı

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda yangın çıktı.

Konteynerlerin taşınması sırasında konteyner istifleyicilerinden birinin hidrolik pompasının arızalanmasıyla dökülen akaryakıt nedeniyle çıkan yangının kısa sürede söndürüldüğü belirtildi.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda 26 Nisan'da öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Patlamada onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

İranlı yetkililer, yaklaşık 1200 kişinin de yaralandığı patlamanın sabotaj olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir bulgu edinmediklerini açıklamıştı. İçişleri Bakanı İskender Mumini, patlamanın "ihmalden" kaynaklandığını söylemişti.

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