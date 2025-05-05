Almanya'da Hristiyan Birlik partileri ve SPD'nin üzerinde anlaştığı koalisyon protokolü imzalandı

Koalisyon hükümetinde Başbakanlığı üstlenecek Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi Genel Başkanı Markus Söder ve SPD'nin eş başkanları Lars Klingbeil ile Saskia Esken, Berlin'de düzenlenen törende "Almanya için sorumluluk" başlığını taşıyan 144 sayfalık koalisyon sözleşmesine imza attı.

Merz, burada yaptığı konuşmada, yeni koalisyon hükümetinin Almanya'yı "reformlarla ve yatırımlarla" ileriye taşımak istediğini söyledi.

Yeni hükümetin güçlü ve planlı bir şekilde çalışmaya başlayacağını ifade eden Merz, bu planın bugün imzalanan koalisyon sözleşmesinde yer aldığını aktardı.

Friedrich Merz, yeni hükümetin, halkın endişelerini ciddiye alacağını, altyapıya yatırım yapacağını ve Avrupa'da ve dünyada Almanya'nın sesinin duyulmasını sağlayacağını belirterek, hükümette yer alacak kişilerin sorumluluklarını bildiğini kaydetti.

Avrupa'nın büyük bir bölümünün ve Avrupa Birliği'nin (AB), "Almanya'nın Avrupa projesinin başarısına daha güçlü katkı yapmasını beklediğini" dile getiren Merz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Köklü değişimlerin, derin çalkantıların ve büyük belirsizliklerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Bu nedenle bu koalisyonu başarıya götürmenin neredeyse tarihi bir görev olduğunu biliyoruz. Bunu birlikte yapmaya kararlıyız."

SPD Eş Başkanı ve gelecek hükümette Maliye Bakanlığını ve Başbakan Yardımcılığını üstlenecek olan Klingbeil de yeni hükümetin hızlı bir şekilde çalışmaya başlayacağını vurgulayarak, vatandaşlar için hayatı kolaylaştırmak istediklerini aktardı.

Klingbeil, yeni yönetimin öncelikleri net bir şekilde belirlediğini belirterek, en önemli önceliğinin ekonomi olduğunu ifade etti.

Hükümetin çalışanları merkeze alacağını anlatan Klingbeil, Almanya'nın göç ülkesi olduğunu ve burada yaşayan ve uyum sağlayanların bu ülkeye ait olduklarını dile getirdi.

Koalisyon protokolü 9 Nisan'da kamuoyuyla paylaşılmıştı

Almanya'da 23 Şubat'ta düzenlenen erken genel seçimden 45 gün sonra hükümeti kurmak için müzakere yürüten CDU/CSU ve SPD, ülkenin gelecek dört yılını şekillendirecek koalisyon protokolü konusunda anlaşma sağlayarak 9 Nisan'da kamuoyuyla paylaşmıştı.

Ardından CDU, CSU ve SPD ilgili kurullarda koalisyon protokolüne onay vermiş ve yeni koalisyon hükümeti için yeşil ışık yakılmıştı. Partiler daha sonra yeni hükümette görev alacak bakanları açıklamıştı.

Federal Meclis'te yarın Friedrich Merz'in başbakan seçilmesi bekleniyor. Ardından Merz ve bakanların yemin etmesi ve görevlerine başlaması öngörülüyor.