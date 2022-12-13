Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 18:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem
[Temsili fotoğraf: AP]
İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, merkez üssü Güney Horasan eyaletine bağlı Boşruye şehri yakınları olan deprem yerel saatle 17.44'te kaydedildi.
Sarsıntı yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
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