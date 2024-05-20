Çok Bulutlu 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.05.2024 11:11

İran'da 5 günlük ulusal yas ilan edildi

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki liderlerin ölümününün ardından ülkede beş günlük yas ilan edildi.

İran'da 5 günlük ulusal yas ilan edildi

İran devlet haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki liderlerin ölümünün ardından İran'ın dini lı̇derı̇ Ali Hamaney'in, beş günlük yas ilan ettiğini duyurdu.

Reisi'nin yerine geçici olarak yardımcısı getirildi

Hamaney ayrıca cumhurbaşkanı bı̇rı̇ncı̇ yardımcısı Muhammed Muhbir'in, geçici lider olarak, anayasanın 131. maddesi gereğı̇ yürütme organının başında olduğunu açıkladı.

Hamaney, Muhbir'in, yargı ve yasama organları başkanlarıyla koordı̇nelı̇ bı̇r şekı̇lde seçı̇mlerı̇ düzenlemek ı̇çı̇n en fazla 50 günü olduğunu söyledı̇.

Abdullahiyan'ın yerine ise İran hükümet kabinesi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani'yi Dışişleri bakan vekili olarak atadı.

ETİKETLER
İran
Sıradaki Haber
AB'den helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:43
Kaçak balık avına dronlu takip
12:39
İstanbul'da kaçakçılara operasyon: 2 gözaltı
12:38
Gürcistan'da başbakan ile cumhurbaşkanı arasında veto krizi
12:30
Fransa, Yeni Kaledonya'da güç kullanarak yerel halkı baskılamayı sürdürüyor
12:32
Sivas'taki müzede tabiat tarihi 3 bin örnekle anlatılıyor
12:15
İletişim Başkanlığı: Reisi'nin helikopterinin enkazına ait olduğu görüntüler gerçek değil
Bolu'daki su ürünleri istasyonunda ilk kez mersin balığı üretimi yapıldı
Bolu'daki su ürünleri istasyonunda ilk kez mersin balığı üretimi yapıldı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin siber kalesi: USOM
Türkiye'nin siber kalesi: USOM
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ