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Dünya
AA 20.05.2024 11:10

AB'den helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı

Avrupa Birliği (AB), helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için taziye mesajı yayımladı.

AB'den helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X hesabından yaptığı paylaşımda, helikopter kazasında hayatını kaybeden Reisi ve Abdullahiyan dahil heyetin diğer üyeleri ve mürettebat için "AB'nin en içten taziyelerini" sundu.

Michel, "Düşüncelerimiz aileleriyle birlikte." ifadesini kullandı.

AB, dün, "kazayı yakından izlediklerini" bildirerek, İran'ın talebi üzerine Copernicus Acil Durum Yönetim Hizmeti'nin aktive edildiğini duyurmuştu.

Helikopter kazası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA’nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını belirledi. İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanlığı görevini, ülkenin lideri Ali Hamaney’in onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir’in devralacağını açıkladı.

İran Anayasası'na göre yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran’da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adayların arasından halk tarafından seçiliyor.

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