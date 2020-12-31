Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da 128 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 128 artarak 55 bin 223'e yükseldi.
Ülkede 6 bin 390 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 225 bin 142'ye çıktı.
Koronavirüse yakalanan hastalardan 5 bin 39'unun durumu ağır.
Sağlığına kavuşanların sayısı ise 988 bin 833.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 7 milyon 620 bin 667 test uygulandı.
Salgın risk durumlarına göre 4 ilçe "kırmızı", 63 ilçe "turuncu", 381 ilçe ise "sarı" bölge olarak belirlendi.
Etiketler: Koronavirüs İran
Son Haberler
- 16:30
- 16:27
- 16:21
- 16:30
- 16:16
Sıradaki Haber
Azerbaycan gazı TAP ile Avrupa'ya ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz