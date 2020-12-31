Ülkede 6 bin 390 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 225 bin 142'ye çıktı.

Koronavirüse yakalanan hastalardan 5 bin 39'unun durumu ağır.

Sağlığına kavuşanların sayısı ise 988 bin 833.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 7 milyon 620 bin 667 test uygulandı.

Salgın risk durumlarına göre 4 ilçe "kırmızı", 63 ilçe "turuncu", 381 ilçe ise "sarı" bölge olarak belirlendi.