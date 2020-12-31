Pan-Amerikan kara yolu üzerinde, Choo şehrinde, ücret artışından memnun olmayan ve tarım ihracatı sektöründeki reformları protesto eden işçilerle polis arasında çatışma yaşandı.

Peru'da salı günü Kongre tarafından kabul edilen toprak yasasındaki reformlarla tarım işçilerinin günlük ücretleri 13,40 dolar olarak belirlendi.

İyileştirme, yasanın tarafları olan tarım işçilerinin ve tarım sektöründeki firmaların beklentilerini karşılamadı.

Tarım işçileri günlük ücretlerine 8,50 dolar artış talep ederken, 2,50 dolarlık zam elde etti. İşverenler de yüksek ücretlere 2 bin kadar firmayı zora sokacağı gerekçesiyle karşı çıkıyordu.

Protestolar aralık başından bu yana devam ediyor

Yaklaşık 80 bin işçinin çalıştığı Ica bölgesindeki gösterilerde bir işçinin ölmesi üzerine eski toprak yasası yürürlükten kaldırılmış, Kongre'nin reform sözü vermesi sektör çalışanlarının umutlarını arttırmıştı.

İşçi temsilcileri, tarım ihracatı yapan firmaların daha az vergi ödeyerek halihazırda 20 yıldır devlet desteğinden faydalandığını, sendikalaşma oranının düşük olduğu sektörde genellikle kısa vadeli sözleşmelerle çalıştırılan işçilerin pazarlık masasında dezavantajlı konuma düştüğünü dile getiriyor.