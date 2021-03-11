Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 08:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İran sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem
Türkiye-İran sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye-İran sınırında bulunan İran'ın Khoy şehrinde saat 08.46'da 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, yerin 13,38 kilometre altında yaşandı.
Türkiye sınırındaki deprem, Van'ın Başkale ilçesinde de hissedildi.
Sıradaki Haber
ABD'den Myanmar'a yönelik yeni yaptırımlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz