Fransa'nın Lyon kentinde gerilim yüksek...

Duchere bölgesinde 3 Mart'ta, 13 yaşında bir çocuk scooter'ı ile dolaşırken kaza geçirdi ve ağır yaralandı.

Kazanın yaşandığı bölgede oturanlar, çocuğun polise ait sivil bir araç tarafından kovalandığını iddia ederek olaydan polisi sorumlu tuttu.

Protestocular ile polis arasında gerginlik

Polis iddiayı yalanlasa da kentte tansiyon yükseldi. Kentin dış mahallelerinde gençler polis ile çatıştı.

Araçlar ateşe verildi, binaların camları kırıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Araçları ateşe verdiler

Cumartesi günü de Bron bölgesinde gençlerin kaldığı bir sığınma evinde kontrole giden 3 polis, 30 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Polislerin aracı kullanılamaz hale getirildi.

Son olarak en az 5 araç ve bir kulübe ateşe verildi.

Olayların büyümesinin ardından hafta sonu Lyon'a Paris'ten 200'den fazla takviye polis gönderildi.

Bron Belediye Başkanı, olayların polisin bölgedeki uyuşturucu satıcılarına karşı harekete geçmesi ile bağlantılı olduğunu söyledi.