DEAŞ'ın Demokratik Kongo kolu olarak da bilinen Müttefik Demokratik Kuvvetler ile Medine Et Tevhid ve Mücahidin örgütleri, Yabancı Terör Örgütleri Listesi'ne eklendi ve örgütün elebaşı Seka Musa Baluku ise Küresel Özel Terörist olarak tanımlandı.

Açıklama, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Yazılı açıklamada, DEAŞ'ın Mozambik kolu olduğu belirtilen Ansar-ul Sunne örgütünün de aynı listeye eklendiği ve örgütün elebaşı Abu Yasir Hassan'ın, Küresel Özel Terörist olarak tanımlandığına dikkat çekildi.

Bu örgütlerle ilişkili kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu ve ABD vatandaşlarının bu örgüt ve kişilerle iş yapması da yasaklandı.