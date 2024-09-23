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Dünya
AA 23.09.2024 15:10

İran: Nükleer müzakerelerin yeniden başlaması için çaba gösteriyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile nükleer müzakerelerin yeniden başlaması için çaba gösterdiklerini söyledi.

İran: Nükleer müzakerelerin yeniden başlaması için çaba gösteriyoruz

Entekhab haber sitesine göre, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu toplantısı kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrinde bulunan Arakçi gündeme dair soruları yanıtladı.

Arakçi, "Yabancı dışişleri bakanlarıyla görüşmeler yapıyoruz. Çabamız, nükleer müzakerelerin yeniden başlaması yönünde." dedi.

Tarafların hazır olması durumunda söz konusu görüşmeleri bulunduğu New York'ta başlatabileceklerini dile getiren Arakçi, nükleer müzakerelerin yeniden başlatılmasının Ukrayna ve Gazze gibi uluslararası konular nedeniyle eskiye göre daha zor ve karmaşık olduğunu, buna rağmen müzakerelerin yeniden başlayabileceğini umduklarını kaydetti.

İran ile nükleer anlaşma ve müzakere süreci

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Washington, eski Başkan Donald Trump döneminde, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlayınca Tahran da anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmuş ve yeniden yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme dahil bir dizi adım atmıştı.

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