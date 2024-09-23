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Dünya
AA 23.09.2024 15:06

Lübnan'a şiddetli hava saldırılarına Hizbullah roket atışlarıyla karşılık verdi

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği şiddetli hava saldırılarının ardından Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bölgelere yaklaşık 35 roket attı.

Lübnan'a şiddetli hava saldırılarına Hizbullah roket atışlarıyla karşılık verdi

İsrail'in kuzeyindeki Aşağı Celile, Tabariye Gölü çevresindeki bölgelerde saldırı alarmları çaldı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, kuzeydeki Amiad ve Safed çevresine 25 roket atıldığı, bazılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği, bazılarının ise Amiad çevresinde açık alanlara düştüğü belirtildi.

Aşağı Celile bölgesine atılan 10 roketten bazılarının isabet ettiği aktarılırken sınıra yakın Alkosh bölgesinde çalan saldırı alarmlarının incelendiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'na göre, Tabariye Gölü çevresindeki sağlık merkezine, şarapnel isabet etmesi sonucu hafif yaralanan bir kişi sevk edildi.

Hayfa'da eğitime ara verildi

Sosyal medyada, Safed kentinde İsrail'e ait hava savunma sistemleri füzelerinin ateşlendiği, Tabariye Gölü çevresinde bir otoyol kenarında patlamaların yaşandığı görüntüler paylaşıldı.

İsrail ordusunun iç cephe komutanlığının dün akşam Hayfa kentinden itibaren sınıra kadar yaptığı güvenlik uyarıları geçerliliğini korurken, Hayfa Belediyesi 24 Eylül Salı günü de eğitime ara verileceğini duyurdu

Lübnan Hizbullahı saldırıları üstlendi

Lübnan Hizbullahı, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma, İsrail'in Lübnan'ın güneyine ve Beka bölgesine yaptığı saldırılara misilleme olarak" söz konusu saldırıların gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait Amiad'daki lojistik depoları, savunma sanayi şirketi Rafael'in Hayfa kentinin kuzeyindeki Zvolon bölgesinde yer alan askeri endüstri kompleksinin onlarca roketle hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalar son günlerde zirveye ulaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a bu sabah itibarıyla düzenlediği saldırılarda 100 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

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