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Dünya
AA 23.09.2024 13:13

İsrail ordusu, sabahtan bu yana Lübnan'da 300 "hedefe" hava saldırısı düzenlediğini bildirdi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusunda sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefe" hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

İsrail ordusu, sabahtan bu yana Lübnan'da 300 "hedefe" hava saldırısı düzenlediğini bildirdi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Lübnan'da "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırılar düzenlemesini onayladığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyi ve doğusunda sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefin" vurulduğu ifade edildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyi ve doğusunda çok sayıda bölgeden dumanlar yükseldiği görülüyor.

İsrail ordusu, bu sabah saatlerinde Lübnan'a iki ayrı hava saldırısı başlattığını duyurmuştu. Saldırılarda Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki bazı bölgelerin hedef alındığı aktarılmıştı.

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