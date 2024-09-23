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Dünya
AA 23.09.2024 12:45

Soykırımcı İsrail, Lübnanlıların telefonlarına "evlerini derhal boşaltmalarını" içeren mesaj gönderdi

İsrail, Lübnanlıların telefonlarına "bulundukları yerleri hemen boşaltmaları" konusunda uyarı mesajı yolladı.

Soykırımcı İsrail, Lübnanlıların telefonlarına "evlerini derhal boşaltmalarını" içeren mesaj gönderdi

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut ve bazı bölgelerdeki vatandaşların telefonlarına İsrail'den uyarı mesajları geldiği belirtildi.

Mesajlarda Lübnanlılara "bulundukları yerleri derhal boşaltmaları" çağrısı yapılırken, bunun İsrail'in yürüttüğü psikolojik savaş çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı.

Haberde ayrıca, Enformasyon Bakanı Ziyad el-Makari'nin ofisindeki telesekretere de "binanın boşaltılması" çağrısının bulunduğu bir mesaj geldiği bildirildi.

Makari, yaptığı açıklamada, İsrail'in benimsediği psikolojik savaşın bir parçası olarak, Beyrut ve bazı bölgelerdeki çok sayıda vatandaşa "bulundukları yeri tahliye" çağrısı içeren İsrail üzerinden telefon mesajları yollandığını ve bu mesajların rastgele gönderildiğini aktardı.

Enformasyon Bakanlığı çalışanlarının görevlerine odaklandığını belirten Makari, konunun ilgili makamlarca takip edildiği ve böyle durumlara gereğinden fazla itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi de ordu kaynaklı haberinde, "İsrail ordusunun, Lübnan'a saldırı planladığını ve bunun pazar günkünden daha büyük ve uzun süreli olmasının beklendiğini" aktardı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Lübnan’ın güneyindeki sivillere, Hizbullah’a ait olduğunu iddia ettiği ev ve binaları boşaltma ve bunlardan uzak durma çağrısı yapmıştı.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de yaptığı görüntülü açıklamada, Hizbullah’ın Lübnan’ın güneyindeki köy ve kasabalarda birçok konut ve binada silah gizlediğini iddia etmişti.

Hizbullah’ın İsrail’e saldırılara hazırlandığını ifade eden Adraee, sivil halka Hizbullah’ın silah gizlediğini ileri sürdüğü ev ve binaları boşaltma çağrısında bulunmuştu.

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