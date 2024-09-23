Çok Bulutlu 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.09.2024 11:30

ABD'de antisemitizmle mücadele özel temsilcisinin "Çağrı cihazı lazım mı?" sözü tepkiye yol açtı

ABD'nin en büyük Müslüman hakları savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD'nin Antisemitizmi İzleme ve Mücadele Ofisi (SEAS) Özel Temsilcisi Deborah Lipstadt'ın "Çağrı cihazı lazım mı?" sözlerini, "duygusuz, iğrenç ve tehlikeli" olarak nitelendirdi.

ABD'de antisemitizmle mücadele özel temsilcisinin "Çağrı cihazı lazım mı?" sözü tepkiye yol açtı

CAIR Hükümet İşleri Direktörü Robert S. McCaw, Lipstadt'ın bir etkinlikte, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması olayına atfen sarf ettiği sözlere tepki göstererek görevden alınması talebinde bulundu.

McCaw, etkinlik moderatörünün, "7 Ekim sonrası İsrail'in dünya genelinde daha zayıf göründüğü" değerlendirmesine karşılık Lipstadt'ın "Çağrı cihazı lazım mı?" sözlerine ilişkin, "Özel Temsilci Lipstadt'ın duygudan yoksun sözleri hem iğrenç hem de tehlikelidir." dedi.

ABD hükümetinin, "İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimi azaltma" çağrılarına işaret eden McCaw, "(Böyle bir süreçte) Onun, devlet terörünü destekleme mahiyetindeki sözleri, bölgede daha geniş bir savaşı önlemeye yönelik diplomatik çabaları baltalıyor." ifadesini kullandı.

McCaw, hayatını kaybeden masum insanlar ve çocuklarla ilgili şaka yapmanın "utanç verici" olduğunu vurgulayarak, "Dünyaya, ABD hükümetinin Arap ve Müslüman sivillerin katledilmesine göz yumduğu ve hatta bunu kutladığı mesajını veriyor. Bu sadece ahlaksızlık değil, aynı zamanda sorumsuzca." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin, Lipstadt'ı acilen görevden alması gerektiğini belirten McCaw, ABD'nin ancak bu şekilde "savunmasız nüfuslara karşı devlet şiddetini ve terörizmi desteklemediği" mesajını verebileceğini sözlerine ekledi.

Lipstadt, 30 Mart 2022'de ABD Senatosu tarafından büyükelçi ünvanıyla Antisemitizmi İzleme ve Mücadele Özel Elçisi olarak atanmıştı.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

ETİKETLER
ABD İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Lübnan Hizbullah
Sıradaki Haber
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yeni bir hava saldırısı başlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:11
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
12:10
Erciyes Dağı'na 17 yılda 101 kez tırmandı
11:59
AK Parti "Türkiye Buluşmaları"na hız verdi
11:53
Emine Erdoğan, Jeffrey Sachs ile New York'ta görüştü
11:51
Kiracısını öldüren ev sahibine 15 yıl 10 ay hapis cezası
11:42
Türkiye kasımda yeni not artışı alabilir
Eşini kaybeden Filistinli baba, çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor
Eşini kaybeden Filistinli baba, çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor
FOTO FOKUS
Bursa'da eğitim uçağının düşme anı kamerada
Bursa'da eğitim uçağının düşme anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ