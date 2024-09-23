Çok Bulutlu 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.09.2024 11:28

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yeni bir hava saldırısı başlattı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yeni bir hava saldırısı başlattığını duyururken bölgedeki çok sayıda yerden dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yeni bir hava saldırısı başlattı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyine yeni bir hava saldırısı başlatıldığı belirtildi.

Saldırılara ilişkin detay verilmezken bölge sakinleri, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki bazı yerlere hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Katil İsrail, Lübnan'a 150'den fazla hava saldırısı düzenledi
Katil İsrail, Lübnan'a 150'den fazla hava saldırısı düzenledi

Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerde saldırılar nedeniyle dumanlar yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu, bu sabah da Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenlemişti.

Ordudan yapılan açıklamada, çok sayıda savaş uçağının katıldığı söylenen bu sabahki saldırılarda 150'den fazla "hedefin" vurulduğu aktarılmıştı.

ETİKETLER
Lübnan İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İsrail, Batı Şeria'da baskın düzenlediği okulda öğrenci ve öğretmenleri gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:11
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
12:10
Erciyes Dağı'na 17 yılda 101 kez tırmandı
11:59
AK Parti "Türkiye Buluşmaları"na hız verdi
11:53
Emine Erdoğan, Jeffrey Sachs ile New York'ta görüştü
11:51
Kiracısını öldüren ev sahibine 15 yıl 10 ay hapis cezası
11:42
Türkiye kasımda yeni not artışı alabilir
Eşini kaybeden Filistinli baba, çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor
Eşini kaybeden Filistinli baba, çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor
FOTO FOKUS
Bursa'da eğitim uçağının düşme anı kamerada
Bursa'da eğitim uçağının düşme anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ