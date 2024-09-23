İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yeni bir hava saldırısı başlattı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyine yeni bir hava saldırısı başlatıldığı belirtildi.

Saldırılara ilişkin detay verilmezken bölge sakinleri, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki bazı yerlere hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerde saldırılar nedeniyle dumanlar yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu, bu sabah da Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenlemişti.

Ordudan yapılan açıklamada, çok sayıda savaş uçağının katıldığı söylenen bu sabahki saldırılarda 150'den fazla "hedefin" vurulduğu aktarılmıştı.