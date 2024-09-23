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Dünya
AA 23.09.2024 10:44

Sudan'da kolera salgını nedeniyle can kaybı 388'e ulaştı

Sudan'daki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 388'e yükseldiği bildirildi.

Sudan'da kolera salgını nedeniyle can kaybı 388'e ulaştı

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kolera salgınının ülkedeki 18 eyaletinin 10'unda yayıldığı bilgisi paylaşıldı.

Toplam vaka sayısının 12 bin 896'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, kolera nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 388'e ulaştığı belirtildi.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

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