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Dünya
AA 23.09.2024 10:27

Katil İsrail, Lübnan'a 150'den fazla hava saldırısı düzenledi

Soykırımcı İsrail ordusu, bu sabah Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 150'den fazla "hedefin" vurulduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'a bu sabah düzenlenen saldırılarda şu ana kadar 150'den fazla "hedefin" bombalandığı belirtildi. Saldırıların çok sayıda savaş uçağı tarafından düzenlendiği ifade edildi.

İsrail ordusu, bu sabah saatlerinde Lübnan'a yeni bir hava saldırısı başlattığını duyurmuştu. Saldırılarda Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki bazı bölgelerin hedef alındığı aktarılmıştı.

Gallant, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile dün akşam telefonda görüştüğü bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gallant'ın Austin'e İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırıları hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca Gallant ve Austin'in bölgesel durumu da ele aldıkları kaydedildi.

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