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Dünya
Sciencealert 23.09.2024 09:35

Beyin kanamasını durdurabilecek nanorobotlar üretildi

Uluslararası bir araştırma ekibi, virüs büyüklüğünde küçük nanobot sürüleri geliştirerek beyin kanamalarını durdurma potansiyeline sahip bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Çin ve İngiltere'den bilim insanlarının üzerinde çalıştığı manyetik kontrollü cihazlar, vücut damarları aracılığıyla kanamaların önüne geçebiliyor.

Beyin kanamasını durdurabilecek nanorobotlar üretildi

Yapılan bir deneyde, milyarlarca ilaç taşıyan mikroskobik yapı, bir test hayvanının karotis damarında oluşan model bir anevrizmayı güvenli bir şekilde tedavi etmeyi başardı.

Henüz insanlarda denenmemiş olsa da, ekip bu teknolojinin insan hastalarda da güvenle kullanılabileceğini düşünüyor.

Nanorobotlarla cerrahi müdahale

Çalışmanın baş yazarlarından, Edinburgh Üniversitesi’nden biyofizikçi Qi Zhou, "Nanorobotlar, tıpta yeni ufuklar açacak. Bu teknolojiler, cerrahi müdahaleleri daha az riskle gerçekleştirme ve zor ulaşılabilir bölgelerde ilaçları tam hedefe yönlendirme imkânı sunabilir" dedi.

Her biri ortalama 300 nanometre çapında olan bu nanobotlar, manyetit çekirdek ve etrafında pıhtılaşma ajanı trombinle kaplıdır.

Nanobotların koruyucu kabuğu, insan vücut sıcaklığının hemen üzerinde, 42,5 derece Santigrat’ta eriyen bir maddeden yapılmıştır.

Nanobotlar, manyetik alanla yönlendirilerek kan damarlarında istenilen noktaya ulaştığında kabuk eritilerek ilaç serbest bırakılıyor ve bu süreçte pıhtılaşma başlıyor.

Beyin kanamasını durdurabilecek nanorobotlar üretildi

Beyin kanamaları ve tedavi yöntemleri

Dünya genelinde yaklaşık yüzde 3 oranında görülen beyin anevrizmaları, damar duvarlarının zayıflaması sonucu oluşur ve ciddi kanamalara yol açabilir.

Genellikle cerrahi müdahalelerle veya endovasküler koilleme yöntemiyle kan akışı engellenerek tedavi edilir. Ancak nanobotlarla bu tedavi yöntemine alternatif, daha az riskli bir çözüm sunulabilir.

Gelecekte yapılacak iyileştirmelerle bu nanobotların insan vücudunun daha derin bölgelerine erişmesi sağlanabilir.

Bu teknolojinin başarılı olması durumunda, ölümcül kanamaları durdurmada hızlı ve güvenli bir yöntem sunulması hedefleniyor.

Araştırmanın bulguları, Small dergisinde yayımlandı.

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