FDA, burun spreyi grip aşısını onayladı

AstraZeneca tarafından üretilen ve 2003 yılında sağlık profesyonelleri tarafından uygulanması için onaylanan FluMist aşısı, gelecek yıldan itibaren çevrimiçi eczaneler aracılığıyla Amerikan halkının kullanımına sunulacak.

İğnesiz olan bu sprey, çevrimiçi bir tarama testinden sonra kullanıcıya gönderilecek. FDA yetkilisi Peter Marks, “Bugün onaylanan ilk kendinize ya da bir başkasına uygulayabileceğiniz grip aşısı, güvenli ve etkili bir seçenek sunuyor. Bu yeni seçenek, bireyler ve aileler için aşıya erişimi kolaylaştırabilir ve esneklik sağlayabilir” dedi.

18 yaşından büyük herkes, bu aşıyı hem kendisine hem de bir başkasına uygulayabilecek. Aşı, 2 ile 49 yaş arası kişilerde kullanılmak üzere onaylandı.

FluMist aşısı, zayıflatılmış canlı grip virüsüne dayanan bir formüle sahip.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, mevsimsel grip her yıl yaklaşık bir milyar kişiyi enfekte ediyor ve 650 bine kadar ölüme yol açıyor.

2020-2021 sezonundan bu yana aşılama oranları yüzde 3,3 oranında düşse de, yapılan bir anket, evde aşılama seçeneklerinin bu oranı artırabileceğini gösteriyor.