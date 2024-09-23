Çok Bulutlu 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.09.2024 11:15

İsrail, Batı Şeria'da baskın düzenlediği okulda öğrenci ve öğretmenleri gözaltına aldı

Katil İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinde Filistinlilere ait bir okula baskın düzenledi.

İsrail, Batı Şeria'da baskın düzenlediği okulda öğrenci ve öğretmenleri gözaltına aldı

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri Selfit kentindeki Harir köyünde bir okula baskın düzenleyerek, bazı öğrenci ve öğretmenleri gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların sayısına ilişkin bilgi verilmezken baskın nedeniyle okulda eğitime devam edilemedi.

İsrail ordusu üst üste iki gündür Haris köyüne baskın düzenleyerek, evlerde arama yapıyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da dün yayımlanan haberde, İsrail askerlerinin Haris köyüne baskın düzenlediği ve bazı kişileri gözaltına aldığı belirtilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 716 Filistinli hayatını kaybetti.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Sudan'da kolera salgını nedeniyle can kaybı 388'e ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:11
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
12:10
Erciyes Dağı'na 17 yılda 101 kez tırmandı
11:59
AK Parti "Türkiye Buluşmaları"na hız verdi
11:53
Emine Erdoğan, Jeffrey Sachs ile New York'ta görüştü
11:51
Kiracısını öldüren ev sahibine 15 yıl 10 ay hapis cezası
11:42
Türkiye kasımda yeni not artışı alabilir
Eşini kaybeden Filistinli baba, çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor
Eşini kaybeden Filistinli baba, çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor
FOTO FOKUS
Bursa'da eğitim uçağının düşme anı kamerada
Bursa'da eğitim uçağının düşme anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ