İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora arasında dün yapılan telefon görüşmesinde müzakerelerin tekrar başlayacağı tarih kararlaştırıldı.

Geçen hafta gerçekleştirilen 5 günlük görüşmelerin ardından tarafların uzlaşamaması nedeniyle ara verilen müzakerelere 9 Aralık'ta devam edileceği belirtildi.

Görüşmelere ara verilmişti

İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, yaklaşık 5 aylık bir aranın ardından 29 Kasım'da yeniden başlamıştı.

AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Mora'nın başkanlığında, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılan görüşmelere, tarafların uzlaşamaması nedeniyle ara verilmişti.

İran heyetinin önceki müzakerelerde uzlaşılan taslak anlaşma metninde kapsamlı değişiklikler yaptığını savunan Avrupalı taraflar, Tahran'ı görüşmelerde "katı tutum" sergilemekle suçlamıştı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise çözüm önerilerinin nükleer anlaşmayla uyumlu olduğunu savunmuştu.