Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan'da COVID-19: Can kaybı 8 bini aştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan'da son 24 saatte 21 can kaybı ile COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bini geçti.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı COVID-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte bin 530 kişide COVID-19 tespit edilirken toplam vaka sayısı 598 bin 503'e yükseldi.
Sağlığına kavuşanların sayısı bin 864 artarak 567 bin 385'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 artarak 8 bin 4'e çıktı.
Bugüne kadar 5 milyon 621 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da, 23 bin 114 kişinin tedavisi sürüyor.
Etiketler: Azerbaycan Koronavirüs
Son Haberler
- 16:57
- 16:47
- 16:36
- 16:59
- 16:31
Sıradaki Haber
Scholz Rusya'yı 'Ukrayna' konusunda uyardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz