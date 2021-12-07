Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı COVID-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte bin 530 kişide COVID-19 tespit edilirken toplam vaka sayısı 598 bin 503'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı bin 864 artarak 567 bin 385'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 artarak 8 bin 4'e çıktı.

Bugüne kadar 5 milyon 621 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da, 23 bin 114 kişinin tedavisi sürüyor.