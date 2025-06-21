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Dünya
AA 21.06.2025 15:19

İran medyası: Nükleer bilim insanı Tabatabai evinde öldürüldü

İranlı nükleer bilim insanı Dr. İsar Tabatabai'nin evinde uğradığı saldırıda eşiyle birlikte hayatını kaybettiği belirtildi.

İran medyası: Nükleer bilim insanı Tabatabai evinde öldürüldü
[Arşiv]

Mehr Haber Ajansına göre, İran’ın nükleer sanayisine önemli katkılarda bulunduğu belirtilen Tabatabai, eşi Mansure Haci Salim ile İsrail'in geçen hafta düzenlediği saldırılarda evinde öldürüldü.

Haberde saldırının ne zaman ve nasıl düzenlendiğine ilişkin detay verilmedi.

Nükleer Mühendislik dalında 2007 yılında doktora eğitimini tamamlayan Tabatabai, uzun yıllar İran'ın nükleer sanayi alanında çalışmalar yapmıştı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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