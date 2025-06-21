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Dünya
AA 21.06.2025 13:24

ABD'li Senatör Warren'dan Netanyahu'ya "Gazze" tepkisi: Dünya seni görüyor

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, İsrail'in İran'a saldırıları sürerken Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'de yaptıklarının gözden kaçmayacağını" belirtti.

ABD'li Senatör Warren'dan Netanyahu'ya "Gazze" tepkisi: Dünya seni görüyor

Warren, X sosyal medya platformundan, İsrail'in İran ve Gazze'ye saldırılarını değerlendirdi.

Gazze'de 55 bin kişinin öldürüldüğüne dikkati çeken Warren, "İsrail Başbakanı (Netanyahu), İran'ı bombaladığı sırada Gazze'de neler yaptığını kimsenin fark etmeyeceğini düşünüyor olabilir." ifadesini kullandı.

Warren, insani yardıma erişmeye çalışan Gazzelilere ateş açıldığını ve doktorların sınırdan geçişine izin verilmediğini hatırlatarak, "Dünya, seni görüyor Binyamin Netanyahu." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 55 bin 706'ya, yaralıların sayısı 130 bin 101'e yükseldi.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 397'ye, yaralıların sayısı 3 bin 31'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

İran'a 13 Haziran'da kapsamlı saldırılar başlatan İsrail, dünyanın ilgisinin başka noktaya çekildiği sırada Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

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